£±£µÆü¡¢ËÌµþ¤Ç³«¤«¤ì¤¿ßÑÞë¹¾¡¦¥á¥³¥óÀîË¡¼¹¹Ô°ÂÁ´¶¨ÎÏ³ÕÎ½µé²ñµÄ¡£¡ÊËÌµþ¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿Ä¥ÎÎ¡Ë¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ9·î16Æü¡ÛßÑÞë¹¾¡¦¥á¥³¥óÀîË¡¼¹¹Ô°ÂÁ´¶¨ÎÏ³ÕÎ½µé²ñµÄ¤¬15Æü¡¢ËÌµþ¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡£Ãæ¹ñ¤Î²¦¾®¹¿¡Ê¤ª¤¦¡¦¤·¤ç¤¦¤³¤¦¡Ë¹ñÌ³°Ñ°÷¡¦¸ø°ÂÉôÄ¹¤¬²ñµÄ¤ò¼çºË¤·¡¢´ðÄ´±éÀâ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡££±£µÆü¡¢²ñµÄ¤Î»²²Ã¼Ô¤Èµ­Ç°»£±Æ¤Ë±þ¤¸¤ë²¦¾®¹¿»á¡ÊÃæ±û¡Ë¡£¡ÊËÌµþ¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿Ä¥ÎÎ¡Ë