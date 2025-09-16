１５日、王毅氏と握手を交わすナブロツキ大統領（左）。（ワルシャワ＝新華社記者／連漪）【新華社ワルシャワ9月16日】ポーランドのナブロツキ大統領は15日、首都ワルシャワで中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長と会見した。１５日、王毅氏と会見するナブロツキ大統領。（ワルシャワ＝新華社記者／連漪）