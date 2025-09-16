10月に来日するイギリスのロックバンド・OASISと、アディダスオリジナルスがコラボした「adidas Originals x Oasis LIVE ‘25 コレクション」が、あす17日から発売される。【画像】「adidas Originals x Oasis 」全アイテム＆価格一覧【個別アイテムカットも】17日よりCONFIRMEDアプリ、ZOZOTOWN アディダス公式ショップにて予約販売を開始するほか、24日からはアディダス ブランドセンター RAYARD MIYASHITA PARKでキャンペー