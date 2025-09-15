2025年9月14日、世界陸上東京大会、女子マラソンで7位に入った小林香菜写真／森田直樹/アフロスポーツ（スポーツライター：酒井 政人）[JBpressの今日の記事（トップページ）へ]序盤から攻めのレースを展開東京2025世界陸上の2日目はモーニングセッションに女子マラソンが開催された。酷暑のためにレース開始時間が午前8時から7時30分に前倒しされたが、レース後半は気温が30度を超えて、湿度も80％に到達。極めて厳しい環境で