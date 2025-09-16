佐々木朗希のメジャー復帰はどうなるのか(C)Getty Imagesドジャースの佐々木朗希が、ふくらはぎの問題を抱えていることが原因で、次回もマイナーでの登板が決定。メジャー復帰が間近と思われたが、ここにきて暗雲が漂っている。【動画】佐々木朗希がメジャー復帰へ！5度目のリハビリ登板で三振を奪うシーン3Aで5試合のリハビリ登板を終えた佐々木だが、現地時間9月9日の先発登板は「直近4試合よりはるかに好投した。4回2/3を投