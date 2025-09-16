男子棒高跳びで世界新の6メートル30に成功したデュプランティス(C)Getty Images陸上の世界選手権東京大会は、9月15日の3日目に大会初の世界新記録が誕生した。男子棒高跳び決勝。アルマンド・デュプランティス（スウェーデン）が自身の持つ世界記録を1センチ更新する6メートル30に成功。世界選手権3連覇を飾った。【動画】デュプランティスと婚約者による抱擁、美しいキスシーン6メートル15をクリアした時点で、金メダルが確定