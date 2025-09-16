16日（火）は全国的に晴れる所が多いでしょう。西日本や東海では35℃前後まで気温が上がり、関東から東北にかけても30℃を超えて蒸し暑くなりそうです。また、午後は西日本を中心に所々でにわか雨や雷雨がある見込みですので、天気の急変にお気をつけください。17日（水）は前線が日本海から東北付近に南下してくる見込みです。西日本や北陸、北日本では雨が降りやすくなり、局地的に雷を伴って激しく降る所もあるでしょう。東海や