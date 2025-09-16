米大統領経済諮問委員会のスティーブン・ミラン委員長＝4日、ワシントン（ロイター＝共同）【ワシントン共同】米議会上院は15日、米連邦準備制度理事会（FRB）理事に大統領経済諮問委員会（CEA）のスティーブン・ミラン委員長を充てる人事を賛成多数で承認した。FRBが16、17両日に開く連邦公開市場委員会（FOMC）に出席する見込み。ミラン氏はトランプ大統領の側近の一人で、利下げを主張するとみられる。トランプ氏が指名して