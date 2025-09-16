Ä¹Ìî¸©·Ù¤Ï16Æü¡¢Ä¹Ìî¸©ÈÓÅÄ»ÔÀéÂå¤ÎËü¸ÅÀî¤Ç¡¢°¦ÃÎ¸©Ë­¶¶»Ô¤ÎÌµ¿¦·ª²°ÉÙÆóÃË¤µ¤ó¡Ê69¡Ë¤¬Âì¤Ä¤Ü¤ËÍî¤Á¤Æ»àË´¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£·ª²°¤µ¤ó¤ÏÃÎ¿Í¤È4¿Í¤ÇÂô²¼¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Ä¹Ìî¸©·Ù¤äÃÏ¸µ¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢15Æü¸á¸å2»þ¤´¤í¡ÖÃËÀ­¤¬Âì¤Ä¤Ü¤ËÍî¤Á¤Æ¿´ÇÙÄä»ß¤Î¾õÂÖ¡×¤È119ÈÖ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÃÎ¿Í¤¬·ª²°¤µ¤ó¤ò°ú¤­¾å¤²¡¢¸©·Ù¤Î¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤ÇÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤·¤¿¡£¸©·Ù¤¬¾Ü¤·¤¤»ö¸Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤ë¡£