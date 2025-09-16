日本発のグローバルグループ・&TEAMが、9月15日に千葉市蘇我スポーツ公園で開催された日本最大級の野外ロックフェスティバル「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025」に出演し、会場を熱狂させた。【写真】「100頭身ですか」＆TEAM・Kの“バグり”スタイル計8曲（メドレー含む）を披露し、&TEAMの高いライブパフォーマンス力と生バンドの迫力が融合した圧巻のステージを繰り広げた。ステージは、2nd EP『First Howling：WE』のタイ