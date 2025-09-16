日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）は１６日、前日１５日に同局系の特別番組「秋元康×ＡＩ秋元康〜ＡＫＢ４８新曲プロデュース対決〜」（午後３時５５分）について伝えた。「秋元康―」では今年結成２０周年を迎えるＡＫＢ４８の新曲を秋元氏と、秋元氏の考えなどを学習した「ＡＩ秋元康」が制作。完成した２曲のうち投票で人気が高い１曲のみがリリースされるという対決が行われた。