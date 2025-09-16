◆米大リーグドジャース―フィリーズ（１５日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）フィリーズのカイル・シュワバー外野手が１５日（日本時間１６日）、敵地・ドジャース戦に「２番・ＤＨ」でスタメン出場し、３試合連続の５３号を放ち、ドジャース・大谷翔平投手（３１）に再び４本差をつけた。初回１死で迎えた１打席目に、オープナー起用された救援左腕バンダの外角スライダーを片手一本ではじき返すと、