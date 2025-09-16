（※写真はイメージです／PIXTA）THE GOLD ONLINE（ゴールドオンライン）

「1円玉」だけで会社を設立するには?法律上は可能でも実質ムリなワケ

  • 「1円起業」とは、その名の通り資本金1円で設立された会社を指す
  • 2006年の会社法改正で最低資本金制度が廃止され、法律上は可能となっている
  • しかし、設立登記に必要な費用すら賄えず、実質「ムリ」だと司法書士
