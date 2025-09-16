15Æü¤Ï¡¢»°½Å¸©Æâ³ÆÃÏ¤Çµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ê¡¢ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï·¬Ì¾»Ô¤Ç36.9¡î¤ÈÁ´¹ñ¤Ç¤â¤Ã¤È¤â½ë¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¾¾ºå»Ô´¡¸«¤Ç35.2¡î¤ÈÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£16Æü¤â¸·¤·¤¤»Ä½ë¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤Þ¤á¤Ë¿åÊ¬¤ä±öÊ¬¤òÊäµë¤¹¤ë¤Ê¤É°ú¤­Â³¤­¡¢Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤ò¿´³Ý¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£