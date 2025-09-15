五穀豊穣（ほうじょう）や悪疫退散を願い奉納する福岡県指定無形民俗文化財の「花火動乱蜂」が15日夜、同県久留米市山川町の王子若宮八幡宮であった。動乱蜂は、巣をつつかれたハチが乱舞するように火花が激しく飛び散る様子を表す。久留米藩の砲術指南役が地元住民に花火の製法を伝えたのが起源とされ、約370年の歴史がある。日没後、境内の王子池のそばで、やぐらに設置した火薬入りの筒150本に点火すると、ごう音とともに