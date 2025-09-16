ABEMA¤Îº§³è¥É¥­¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡Ø¥¬¡¼¥ë¥ª¥¢¥ì¥Ç¥£ ¥·¡¼¥º¥ó2¡ÙÂè4ÏÃ¤¬14Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡£¡Ø¥¬¡¼¥ë¥ª¥¢¥ì¥Ç¥£ ¥·¡¼¥º¥ó2¡Ù¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È(C)AbemaTV, Inc.¡û¡Ö¤ªÇñ¤Þ¤ê¥Ç¡¼¥È¡×¤ÎÁ´ËÆ¤¬ÌÀ¤é¤«¤ËÂè4ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢ÃËÀ­¤¬¡ÈÄ«¤Þ¤Ç°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤¿¤¤½÷À­¡É¤òÁª¤Ö¡Ö¤ªÇñ¤Þ¤ê¥Ç¡¼¥È¡×¤ÎÁ´ËÆ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Ç¯¼ý1,500Ëü±ß¤ò¸Ø¤ë¥¸¥à·Ð±Ä¼Ô¡¦¥ì¥ó¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°ºî¤ê¤ä·ëº§¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿²ñÏÃ¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ¤­¤¿ÈþÍÆ´Ç¸î»Õ¡¦¥¢¥º¥µ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¬