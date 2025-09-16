◇陸上世界選手権(13日〜21日、東京・国立競技場)男子棒高跳び決勝が15日のイブニングセッションに行われ、デュプランティス選手(スウェーデン)が6m30の世界新記録で3連覇を達成。国立競技場に集まったおよそ5万人を魅了しました。デュプランティス選手は最初の試技から6m15の高さまでノーミスで成功させ、金メダルを確定。6m10の高さを飛んだ際には、野球ファンで知られることもあり、イチローさんの打席に入るポーズを披露する様