¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤ËÎ©¸õÊä¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿ÎÓ´±Ë¼Ä¹´±¡á16Æü¸á¸å¡¢¹ñ²ñ¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎÓË§Àµ´±Ë¼Ä¹´±¤Ï16Æü¸á¸å¡¢¹ñ²ñÆâ¤Çµ­¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤­¡¢ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤ÎÂà¿ØÉ½ÌÀ¤ËÈ¼¤¦ÁíºÛÁª¡Ê22Æü¹ð¼¨¡¢10·î4ÆüÅê³«É¼¡Ë¤ËÎ©¸õÊä¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÁê¤Ï²ñ¸«¤Ç¡¢ÁíºÛÁª¤Ø¤Î½ÐÇÏ°Õ¸þ¤òÃÏ¸µ¤Î»Ù±ç¼Ô¤ËÅÁ¤¨¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¡ÖÀµ¼°É½ÌÀ¤Ë¸þ¤±¤Æ°ì¤Ä°ì¤ÄÀÑ¤ß¾å¤²¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¾®ÎÓÂëÇ·¸µ·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÁê¤â¹ñ²ñÆâ¤Ç²ñ¸«¤·¡¢Î©¸õÊä¤òÀµ¼°