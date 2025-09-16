ÎÓË§Àµ´±Ë¼Ä¹´±¤Ï16Æü¤Îµ­¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤¬ÆüËÜ¤«¤éÍ¢Æþ¤¹¤ë¼«Æ°¼Ö¤Î´ØÀÇ¤ò27.5¡ó¤«¤é15¡ó¤Ë°ú¤­²¼¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡ÊÆüÊÆ´ØÀÇ¸ò¾Ä¤Î¡Ë¹ç°Õ¤ä³Æ¹ñ¤ÎÆ°¸þ¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤ò½½Ê¬¤ËÊ¬ÀÏ¤·¡¢ËüÁ´¤ò´ü¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£