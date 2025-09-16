ファミリーマートは9月16日から「ファミチキ あげあげ祭」を開催。「ファミチキ」か「ファミチキレッド」を購入すると50円割引券がプレゼントされる。さらに「ファミチキ」か「ファミチキレッド」購入毎にファミペイ内に貯まるスタンプを使用すると抽選でオリジナルファミチキグッズが当たる。 「ファミチキ あげあげ祭」を開催!○「ファミチキ」「ファミチキレッド」購入でクーポンもらえる・グッズが当たるファミリーマートの看