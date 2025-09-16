Åìµþ»þ´Ö10:52¸½ºß Åìµþ¶âÀèÊªAUG 26·î¸Â¡ÊTOCOM¡Ë 1¥°¥é¥à¡á17612.00¡Ê+141.00+0.81%¡Ë £Î£Ù¶âÀèÊªDEC 25·î¸Â¡Ê£Ã£Ï£Í£Å£Ø¡Ë¡Ê»þ´Ö³°¼è°ú¡Ë 1¥ª¥ó¥¹¡á3718.80¡Ê-0.20-0.01%¡Ë ¢¨Åìµþ¶âÀèÊª¤Ï5Ê¬ÄøÅÙ¤ÎÃÙ¤ì NY°Ê¾å¤ÇÂ³¿­¤È¤Ê¤Ã¤¿¶âÀè¡¢»þ´Ö³°¤Ç¤â°ì»þºÇ¹âÃÍ¹¹¿·¤Ê¤É¤·¤Ã¤«¤ê¤â¡¢Íø±×³ÎÄê¤ÎÆ°¤­¤â¸«¤é¤ì¤ë¡£Åìµþ¶â¤âºÇ¹âÃÍ¹¹¿·¡£