WRC（世界ラリー選手権）の第11戦『ラリー・チリ・ビオビオ』が日本時間15日まで開催。今季、苦戦が続くヒョンデのなかで、ひとり気を吐いているのがベテランのオィット・タナックだが、競技最終日の最終ステージで豪快過ぎるドリフトアタックを披露して、ファンを熱狂させている。【映像】横転寸前！超豪快ドリフトの瞬間競技初日デイ1は、SS4とSS5でトップタイムを記録したものの、次のSS6ではエンジントラブルでリタイアと