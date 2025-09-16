【その他の画像・動画等を元記事で観る】 10月21日よりテレビ朝日にて放送がスタートする、大泉洋主演ドラマ『ちょっとだけエスパー』。このたび、謎多き大学生・市松役で、北村匠海の出演が決定した。 ■北村匠海演じる市松が“ちょっとだけエスパー”たちに急接近！ 主演・大泉洋×脚本・野木亜紀子という最強タッグで世界に贈るジャパニーズヒーロードラマ『ちょっとだけエスパー