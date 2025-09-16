株式会社オリエンタルホビーは、SQUAREHOODブランドのアルミ製レンズフードを9月10日（水）に発売した。価格は2万6,950円。ライカMマウントレンズ「Summilux 35mm F1.4 2nd」（11870）とのマッチングを意識した専用設計としている。 フード、フードキャップ、フード専用の43mm UVフィルターなどが付属する。なお、UVフィルターはスリーブに装着された状態で出荷される。