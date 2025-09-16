どんな人間にも「最期の時」は訪れるもの。「終活」というワードが浸透しているように、高齢者になれば死に対してきちんと準備をする日本人に対して、ドイツ人は「あまり考えない」のだとか。日本とドイツの死生観の違いを、両国にルーツをもつエッセイストが解説する。※本稿は、サンドラ・ヘフェリン『ドイツ人は飾らず・悩まず・さらりと老いる』（講談社）の一部を抜粋・編集したものです。合理主義のドイツ人が「死の準備」を