マンチェスター・ユナイテッド屈指のレジェンド、ポール・スコールズ氏が古巣の補強に疑問を呈した。英公共放送『BBC』が伝えている。昨季は衝撃のプレミアリーグ15位で終わったユナイテッドは、今夏にいずれもFWのブライアン・ムベウモ、マテウス・クーニャ、ベンヤミン・シェシュコらを獲得。一方で、MFの新戦力はゼロだ。また、正GKを務めていたアンドレ・オナナが、カラバオカップ２回戦で４部のグリムズビーに敗れた後、