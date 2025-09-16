16日11時現在の日経平均株価は前週末比170.47円（0.38％）高の4万4938.59円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1121、値下がりは443、変わらずは51と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップは東エレク で、日経平均を48.62円押し上げている。次いでＴＤＫ が28.36円、ディスコ が19.52円、信越化 が14.35円、アドテスト が12.16円と続く。 マイナス寄与度は57.54円の