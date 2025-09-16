Ãæ¹ñ¤ÎÍû¶¯ÁíÍý¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢¡Ö³°¹ñ¤ÎºßÃæ¹ñ³°¸òÎÎ»öµ¡¹½¤ÎÃæ¹ñÀÒ½¾¶È°÷¤Î´ÉÍý¾òÎã¡×¤ò¸øÉÛ¤¹¤ë¹ñÌ³±¡Îá¤Ë½ðÌ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£»Ü¹Ô¤Ï2026Ç¯1·î1Æü¤Ç¤¹¡£Æ±¾òÎã¤Î¼ç»Ý¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¤¢¤ë³°¹ñ¤Î³°¸òÎÎ»öµ¡¹½¤Î¿¦Ì³¿ë¹Ô¤ËÊØµ¹¤òÄó¶¡¤·¡¢Ãæ¹ñÀÒ½¾¶È°÷¤Î¹çË¡Åª¸¢±×¤ò¼é¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤ÏË¡¤Ë´ð¤Å¤­¡¢³°¹ñ¤ÎºßÃæ¹ñ³°¸òÎÎ»öµ¡¹½¤¬Ãæ¹ñÀÒ½¾¶È°÷¤ò¸ÛÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ËÊØµ¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡×¡Ö³°¹ñ¤ÎºßÃæ¹ñ³°¸òÎÎ»öµ¡¹½¤ÏÃæ¹ñ¤ÎË¡Î§¡¦Ë¡µ¬¤òÂº