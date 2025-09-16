大阪・関西万博でトップクラスの人気、イタリアパビリオン。「ファルネーゼのアトラス」「キリストの復活」「ダ・ヴィンチの素描」などの展示が、“一生に一度しか見られない”プレミアム・ギャラリーとして人の波は途切れることがない。大阪・関西万博 イタリアパビリオン 連日多くの来館者でにぎわうこうした中、9月12日にイタリアのナショナルデーを迎え、関連行事としてEXPOホール「シャインハット」でローマ歌劇場管弦楽