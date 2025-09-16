【ロンドン＝蒔田一彦】英国防省は１５日、ロシアの無人機によるポーランドの領空侵犯を受け、英空軍の戦闘機タイフーンがポーランド上空の領空警備活動に参加すると発表した。仏独などの戦闘機とともに、北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）による欧州東部国境の防衛強化作戦に加わる。同省によると、タイフーンは英国内の空軍基地を拠点に展開し、空中給油機が任務を支援する。参加するタイフーンの機数は公表していない。スターマ