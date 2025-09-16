１５日に放送されたフジ・カンテレ系ドラマ「僕達はまだその星の校則を知らない」では、大麻所持の疑いで少年鑑別所に送られた生徒会副会長・瑞穂（南琴奈）と、副会長を信じる会長の鷹野（日高由起刀）の友情にネットが泣いた。この日の「ぼくほし」では、幼なじみにだまされ、大麻所持の疑いで瑞穂が少年鑑別所に送られてしまう。学校では、瑞穂が長期間欠席していることで心配の声も上がる中、鷹野も誰よりも瑞穂のことを心