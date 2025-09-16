お笑いコンビ、おぎはやぎの矢作兼（54）が16日までに更新された、テレビプロデューサー佐久間宣行氏のYouTubeチャンネル「BSノブロック〜新橋ヘロヘロ団〜」に出演。ファミリーレストランで「No．1のステーキ」を実名告白した。今回の動画で佐久間氏は、出会って約25年の“戦友”というお笑いコンビ、おぎやはぎの矢作兼らと飲みながらさまざまなトークに花を咲かせた。焼肉派かステーキ派か、という話題で盛り上がる中、佐久間氏