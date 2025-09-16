1982年に放送された、東映制作の特撮テレビドラマ「宇宙刑事シリーズ」の第一弾『宇宙刑事ギャバン』の箸置きが令和の時代に誕生！それがこちらの「宇宙刑事ギャバン箸置き」です。1982年に放送開始され、その後に続くメタルヒーローシリーズの原点として今なお根強い人気を誇る『宇宙刑事ギャバン』。銀河連邦警察の若き刑事・一条寺烈が、宇宙犯罪組織マクーの野望を阻止すべく、わずか0.05秒で蒸着した銀色に輝くコンバットスー