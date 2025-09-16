Âç¤­¤Ê²ÙÊª¤òÊú¤¨¤Æ±Ø¤ÎÄ¹¤¤³¬ÃÊ¤ò¾å¤ë¤Î¤ÏÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¥­¥Ä¥¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¨¥ì¥Ùー¥¿ー¤òÂÔ¤Æ¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¡Ä¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê»þ¼ê¤òº¹¤·¿­¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡£º£²ó¤ÏÉ®¼Ô¤¬¼ÂºÝ¤ËÂÎ¸³¤·¤¿½ÐÍè»ö¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£ »ÒÏ¢¤ì¤Î³°½Ð¤ÏÂç²ÙÊª Ì¼¤¬À¸¸å8¤«·î¤Îº¢¡¢»ö¾ð¤¬¤¢¤ê»ä¤ÈÌ¼¤Î¤ß¤Ç±óÊý¤Î¼Â²È¤Øµ¢¾Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ½ÐÈ¯ÅöÆü¡¢»þ´Ö¤ËÍ¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤Æ²È¤ò½Ð¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅÓÃæ¤ÇÅÅ¼Ö¤ÎÃÙ±ä¤¬¤¢¤ê¡¢Í½Äê¤¬¥º¥ì¹þ¤ó¤Ç