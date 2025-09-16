横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズのシーウインドにて、甘美な秋のナイトスイーツブッフェ「Sweets Parade」〜マロン＆ショコラ〜を開催。栗・芋・かぼちゃ × 濃厚ショコラの組み合わせで、秋だけの饗宴を堪能できます！ 横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ「シーウインド」Sweets Parade〜マロン＆ショコラ〜 期間：2025年10月1日（水）〜11月27日（木）までの毎週水曜・木曜開催時間：18:30〜21:00（L.O