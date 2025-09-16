◆第５９回オールカマー・Ｇ２（９月２１日、中山・芝２２００メートル＝１着馬に天皇賞・秋の優先出走権）ドゥラドーレス（牡６歳、美浦・宮田敬介厩舎、父ドゥラメンテ）は今年３戦すべて本命を打った。３走前はオープン特別（小倉日経賞）だったので順当勝ち。１番人気に支持された直近２戦は連続２着も、２走前のエプソムＣはレコード決着で勝ち馬が強かった。前走の七夕賞は勝ち馬向きの展開、コース形態だったが頭差まで迫