サッカーＵ―２０Ｗ杯（９月２７日開幕、チリ）に臨むＵ―２０日本代表が１６日、直前合宿を行うパラグアイに向けて羽田空港から出国した。２０２８年ロサンゼルス五輪世代で臨む、中心選手として期待されるのが、今年６月に１８歳でＡ代表デビューを果たしたＭＦ佐藤龍之介（岡山）。同世代で臨む国際大会へ、出国前に取材に応じ「やっぱりプレーと数字で違いを見せたいなって思いますし、チームを引っ張っていきたい。３ゴー