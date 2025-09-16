大盤鶏を皿に盛る料理人の李士林（り・しりん）さん。（資料写真、ウルムチ＝新華社配信）【新華社ウルムチ9月16日】中国新疆ウイグル自治区タルバガタイ地区沙湾市の名物鶏肉料理「沙湾大盤鶏（ダーパンジー）」は、赤く鮮やかな色合いと食欲をそそる香りが特徴で、もはや単なる料理ではなく、地元では世代を超えて親しまれる特別な料理となっている。沙湾大盤鶏の誕生は、1本の道路と深く関係している。1980年代、上海と新疆