¼«Ì±ÅÞ¤Î¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÁê¤Ï16Æü¤Îµ­¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢ÁíºÛÁª½ÐÇÏ¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¡¢²ÃÆ£¾¡¿®ºâÌ³Áê¤Ë¿Ø±Ä¤ÎÁªÂÐËÜÉôÄ¹¤Ø¤Î½¢Ç¤¤òÂÇ¿Ç¤·¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£