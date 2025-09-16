石田親一容疑者＝16日午前8時20分ごろ、警視庁野方署「やる気スイッチグループ」が運営する個別指導の学習塾「スクールIE」で、教え子の女子生徒（15）にわいせつな行為をしたとして、警視庁少年育成課は16日までに、不同意わいせつの疑いで元教室長の石田親一容疑者（45）＝東京都中野区＝を逮捕した。逮捕容疑は3月と5月ごろ、当時勤務していた学習塾で、授業中に下着の上から女子生徒の胸を触るなどした疑い。同課によると