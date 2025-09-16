「暑いからよく売れるでしょう？」。酷暑真っただ中の8月上旬、飲料の売上構成比が高い地域卸の営業幹部に聞いた。「実はそれほどでも…」と顔をしかめ、理由を挙げる。▼そもそも暑すぎて外に出ない。昨年の南海トラフ臨時情報特需の反動もある。なにより高くなった。大手量販店やドラッグストアには70〜80円台のPBが並び、主な得意先である自販機や中小小売店の販売価格との差は広がるばかりだ。▼今年も猛暑が長引く9月を迎えた