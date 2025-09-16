「大和証券Mリーグ2025-26」、9月15日の第2試合で、U-NEXT Pirates・仲林圭（協会）が南1局１本場に役満・四暗刻を成就。開幕日から飛び出した快挙に、パブリックビューイング会場に詰めかけたファンも騒然となった。【映像】いきなり決めた！仲林圭、役満・四暗刻の瞬間今シーズンから10チームに増え、試合数や賞金が増加するなど、様々な変更点が入ったMリーグを華やかにスタートさせたのは仲林だった。南1局1本場、1万9700