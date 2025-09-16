「ドジャース−フィリーズ」（１５日、ロサンゼルス）ドジャースのフリードマン編成本部長が試合前に取材に応じ、右肩インピンジメント症候群のため５月から負傷者リストに入っている佐々木朗希投手が今週後半に傘下マイナーの試合に登板すると明らかにした。「まだはっきりとはわからないが、木曜日（１８日）や金曜日（１９日）になるだろう。まだ話し合っているところだ」と話した。同時に今季中のメジャー復帰の可能性につ