ÁÇ´é¤ò±£¤·¤Æ³èÆ°¤·¡¢ºòÇ¯¤ÎNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë½é½Ð¾ì¤·¤¿¸½Ìò¹â¹»À¸¤Î¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼tuki.¡Ê16¡Ë¤¬16Æü¤Þ¤Ç¤ËX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£°ìÉô¤ÎÈãÈ½Åª¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤ËÉÔ²÷´¶¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¡£tuki.¤Ï¡Ö¡Ø¥¢¥ó¥Á¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ù·Ï¤Î¥³¥á¥ó¥È1ÈÖ¥¿¥Á°­¤¯¤Ê¤¤¡©¡ª¾Ð¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º¸À¤Ã¤È¤±¤ÐÌÈºáÉä¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤â¡ª¡©¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ë¡Ö¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤è¤Ã¤Æ¤Í¡ª¾Ð¡×¤ÈÊÖ¤·¤¿¡£¤½