¼éÈ÷Îý½¬¤¹¤ë¥«¥Ö¥¹¡¦ÎëÌÚ¡á¥Ô¥Ã¥Ä¥Ð¡¼¥°¡Ê¶¦Æ±¡Ë¥«¥Ö¥¹¤ÎÎëÌÚ¤Ï15Æü¡¢¥Ô¥Ã¥Ä¥Ð¡¼¥°±óÀ¬¤ËÆ±¹Ô¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á4»î¹çÏ¢Â³¤Ç·ç¾ì¤·¤¿¡£»î¹çÁ°¤Ï¡¢4Æü¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥­¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ä¼éÈ÷Îý½¬¤ò¤³¤Ê¤·¡ÖÂÎ¤òÆ°¤«¤·»Ï¤á¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤Ç¤¹¡×¤È¸½¾õ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£Éüµ¢»þ´ü¤Ïº£¸å¤Î²óÉü¼¡Âè¤Ç¡Ö¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤È¤«Àè¤Î¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤êÎý½¬¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¡Ê¥Ô¥Ã¥Ä¥Ð¡¼¥°¶¦Æ±¡Ë