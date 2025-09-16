2023年に東京都大田区のアパートで動画配信者の原唯之さん＝当時（46）＝を殺害し、スーツケースに入れて多摩川に遺棄したとして、殺人罪などに問われた元交際相手西高舞被告（33）は16日、横浜地裁の裁判員裁判初公判で起訴内容を認めた。検察側は冒頭陳述で、被告は原さんの粗暴な発言に不満を募らせるなどしていたと指摘。事件に使用したダンベルをインターネットで注文しており計画性が高く強固な殺意に基づく犯行だと述べ