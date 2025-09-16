今年デビュー45周年を迎えたロックバンド、子供ばんどのボーカル、ギターで俳優、タレントのうじきつよし（67）が16日までにX（旧ツイッター）を更新。自民党総裁選（22日告示、10月4日投開票）について私見を述べた。うじきは、総裁選への出馬が注目される各議員の画像をアップし、「また始まった、タガの外れた犯罪集団の跡目争い」と言及。「私利私欲の嘘つきども。能登の地で思う、お前らは1ミリも役に立たないどころか、害虫