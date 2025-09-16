K-POPオーディション番組『UNDER 15』の最終デビュー組のうち2人が、所属事務所との専属契約効力停止を求める仮処分を申し立てた。【写真】“2016年生まれ8歳”の『UNDER 15』出演者9月16日、法務法人「存在」のノ・ジョンオン弁護士は、「15歳以下の児童を対象にしたK-POPオーディション番組『UNDER 15』最終デビューメンバー2人の代理人として、所属事務所である株式会社クレアエンターテインメントを相手に、15日付でソウル西部