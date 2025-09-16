Image: Amazon.co.jp この記事は2024年11月21日に公開された記事を編集して再掲載しています。こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。お風呂掃除というと、かがんだり立ったり濡れたり…と地味に疲れる作業ですよね。「やらないと…」と分かっていながらも、ついつい後回しにしている人も多いはず。そんな全国のズボラさんに朗報です！エペイオス（E