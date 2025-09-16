Ê¡²¬Åì½ð¤Ï16Æü¡¢Ê¡²¬»ÔÅì¶è¸¶ÅÄ1ÃúÌÜÉÕ¶á¤ÎÆ»Ï©¾å¤Ç15Æü¸á¸å0»þ35Ê¬¤´¤í¡¢ÃË¤¬½÷À­¤Ë²¼È¾¿È¤ò¸«¤»¤ë»ö°Æ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ËÉÈÈ¥á¡¼¥ë¤Ç·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£ÃË¤Ï50ºÐ¤¯¤é¤¤¤ÇÀÄ¿§¤Î¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¡¢¹õ¿§¤ÎÈ¾¥º¥Ü¥ó¤òÃåÍÑ¡£¼«Å¾¼Ö¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£